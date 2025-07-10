В Туркестанской области призывник сбежал с перрона прямо перед отправкой в армию, помочь ему в этом решил друг. Инцидент произошёл еще в мае на железнодорожной станции Тюлькубас.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, молодой человек пришел проводить будущего солдата. Но на деле все это оказалось продуманным планом побега.

Будущий военнослужащий решил бежать, а друг помог ему: вмешался в работу полиции и помешал правоохранителю выполнить служебные обязанности. На суде молодой человек полностью признал свою вину и просил не применять суровое наказание.

Тем не менее, суд признал его виновным по статье «Воспрепятствование законным действиям сотрудника полиции». Будущего военнослужащего к ответственности привлекать не стали, так как он еще не был солдатом.

Заманбек Исмаил, начальник отдела пресс-службы Туркестанского областного суда: «О. Признан виновным и назначил административный штраф в размере 30 МРП, что составляет 117 960 тенге».