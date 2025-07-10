В Казахстане корректируют политику тарифов на коммунальные услуги

Коммунальные тарифы будут повышаться не так быстро. Об этом сообщили в комитете по регулированию естественных монополий. По их информации, ранее запланированные повышения частично отложили, а темпы уже утверждённых корректировок существенно замедлили.

Канат Кульназаров, заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК: «Электричество и тепло подорожает не на 35%, как ранее, а на 20. На воду, канализацию и газ рост тарифов составит 30%, при плане 50%. Это стало возможным благодаря перерасчетам, снижению расходов монополий и привлечению долгосрочных инвестиций».

Такие меры направлены на то, чтобы не допустить резкого снижения покупательской способности населения и смягчить адаптацию граждан к изменению цен на коммунальные услуги.

«В дальнейшем любые изменения тарифов будут проводиться сбалансировано и с учетом интересов государственной политики», — сказал Канат Кульназаров.

Повышение тарифов на коммунальные услуги происходит в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», цель которой повышение качества коммунальных услуг и финансовая устойчивость предприятий. Компании будут модернизировать старые сети, для того, чтобы повышать и сохранять качество коммунальных услуг.