Кто виноват в пожаре, который оставил сироту с ребёнком без крыши?

В девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Нурсат-2 произошёл пожар. Огонь вспыхнул на восьмом этаже и перекинулся на девятый. Во время пожара десятки людей были эвакуированы в безопасное место.

По официальной информации, пострадавших нет. Владелица пострадавшей от огня квартиры Оксана Панчишкина просит выяснить причину возгорания и восстановить её повреждённую квартиру.

Пожар в доме в микрорайоне Нурсат-2 вспыхнул на восьмом этаже: загорелся балкон, после чего пламя перекинулось на балкон квартиры на девятом этаже.

Пожар перекинулся на спальню в квартире 31-летней Оксаны Панчишкиной. Двухкомнатная квартира покрыта копотью, потолок обрушился, квартира стала непригодной для проживания. По словам одинокой женщины, квартиру ей выделило государство 10 лет назад как сироте. Это её единственное жильё.

В прошлом году в той же квартире произошел первый поджар. Тогда женщина отремонтировала свою квартиру в кредит. Сейчас, говорит Оксана, у неё нет ни средств, ни сил снова восстанавливать всё с нуля.

Оксана Панчишкина, жительница г. Шымкента: «Тогда я никуда не жаловалась. Отказалась от экспертизы. Подумала, что всякое бывает, решили восстановить всё сами. Влезли в кредиты. Даже мебель обновили. Потратили 5 миллионов тенге. Сейчас снова пожар. У меня больше нет ни денег, ни сил на новый ремонт. Прошу выяснить, кто виноват в пожаре. Это моя единственная квартира. Я не знаю, куда мне идти с ребёнком, у кого просить приюта. Мы остались на улице. Как я могу завести ребёнка в эту квартиру?».

Сейчас Оксана Панчишкина просит, чтобы ее квартиру восстановили. Она уже обратилась в городской департамент по ЧС и полицию. А вот владелец квартиры на восьмом этаже утверждает, что вины с их стороны нет.

По данным городского департамента по ЧС, площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Во время пожара были эвакуированы десятки человек, более десяти из них — дети.

Аскар Шарип, официальный представитель департамента по ЧС г. Шымкента: «Несмотря на неудобства при подъезде к месту пожара, пожарные отработали на высоком уровне справились с задачей. В ходе спасательных работ эвакуировали по лестнице 10 человек из них трое детей, еще 15 человек сами эвакуировались из дома».

Причины пожара сейчас выясняют специалисты.