22 года за адское преступление, от которого стынет кровь

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент огласил приговор по делу о жестоком убийстве и надругательстве над телом погибшей.

19-летний Нурсултан Тойлыбай признан виновным по статьям «Убийство» и «Надругательство над телом умершего». Он приговорён к 22 годам лишения свободы. Его 18-летний знакомый Динмухаммед Сейитбек признан виновным в сокрытии преступления. Суд назначил ему 1 год и 4 месяца ограничения свободы.

«Суд пришёл к выводу о виновности подсудимых на основании признательных показаний, свидетельских показаний, вещественных доказательств и результатов судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе Шымкентского городского суда.

В суде уточнили, что Тойлыбай является инвалидом III группы. Он частично признал вину и выразил раскаяние. Сейитбек вину признал полностью. Ранее оба к уголовной ответственности не привлекались.

Согласно материалам дела, обвиняемый познакомился с несовершеннолетней в марте 2024 года через социальную сеть Instagram. Между ними завязались романтические отношения, но вскоре девушка заявила о желании прекратить общение и заблокировала его в мессенджере.

11 марта Тойлыбай приобрёл нож, арендовал автомобиль и договорился о встрече. Под предлогом прощального разговора он вывез девушку за город, где нанёс ей три ножевых ранения: одно — в область груди, два — в спину. Чтобы убедиться в смерти, он несколько раз ударил её ножом в шею. После совершённого, по данным следствия, у него возник умысел надругаться над телом.

Аскербек Пошимов, прокурор: «19-летний Тойлыбай на убийстве не остановился. Он полностью раздел тело, наблюдал за ним в течение нескольких часов. Затем, надев на руку полиэтиленовый пакет, неоднократно совершал действия сексуального характера. Всё происходящее он фиксировал на камеру смартфона».

Трагедия произошла 12 марта текущего года. Приговор пока не вступил в законную силу.