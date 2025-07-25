25 миллиардов потеряли казахстанцы из-за мошенников

Число жертв интернет-мошенников продолжает расти. Только за пол года от их рук пострадали 11 тысяч казахстанцев. Они лишились более 25 миллиардов тенге, и в большинстве случаев вернуть деньги не удалось.

Как рассказали в МВД, к уголовной ответственности привлечено 870 человек. При этом часто за схемами стоят иностранцы.

«Налажено активное международное сотрудничество, созданы каналы прямой связи и оперативного обмена информацией. К примеру, в январе в Армении проведена совместная операция, в ходе которой были ликвидированы два call-центра, где обманывали граждан стран Европы и СНГ», — рассказывает руководитель департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суюнбай.

Считается, что жертвами интернет-мошенников становятся в основном взрослые и пожилые люди. Но мошенники активно выходят и на подростков. Они втираются в доверие через фейковые сайты, приложения и соцсети. Самые распространённые схемы: фишинг и спуфинг — рассылка ссылок на поддельные сайты и приложения с целью кражи информации. Популярны у злоумышленников и «романтические» переписки с целью кражи личных данных или распространения вирусов.

Эксперты советуют уделять особое внимание цифровой грамотности детей. Устанавливать на устройства функции родительского контроля, антивирусы, ограничивать доступ к подозрительным ресурсам и регулярно проверять финансовую активность ребёнка. Также важно научить ребёнка использовать надёжные пароли и включать двухфакторную аутентификацию.

Киберспециалисты уверены, нужно напоминать детям, чем чревата переписка с незнакомцами и к чему может привести передача личных данных.