225 предприятий Туркестанской области нарушают трудовое законодательство

В Туркестанской области 225 предприятий отнесены к категории с высоким уровнем риска. Основная причина — несвоевременная уплата обязательных социальных отчислений за сотрудников. Также поступают жалобы на задержки заработной платы и плохие условия труда. В одном из случаев предприятие задолжало 44 работникам свыше 100 миллионов тенге.

Об этом сообщил руководитель областного департамента Комитета государственной инспекции труда Амангельды Алиш на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В регионе зарегистрировано свыше 6 тысяч предприятий. Из них 225 внесены в список рисковых из-за систематических нарушений трудового законодательства — прежде всего, неуплаты пенсионных, социальных и медицинских взносов. 366 организаций допустили нарушения средней тяжести. Остальные работают без замечаний.

Амангельды Алиш, руководитель департамента Комитета госинспекции труда по Туркестанской области: «В отношении этих 225 предприятий проводится детальный анализ. Нарушения касаются не только социальных отчислений, но и других обязательств. Мы ведём работу с каждым из них в рамках закона. Для предотвращения новых споров тесно сотрудничаем с акиматами городов и районов».

Некоторые предприятия из «группы риска» также стали фигурантами жалоб на задержки зарплаты и неудовлетворительные условия труда. Однако, по данным департамента, новых трудовых споров за последние полгода зарегистрировано не было.

«В отчётном периоде шесть предприятий не выплатили зарплату почти пяти тысячам работников. Общая сумма задолженности составила 454 миллиона тенге. Эти средства уже взысканы. В то же время одно предприятие до сих пор не рассчиталось с 44 сотрудниками. Долг — около 101 миллиона тенге. В отношении работодателя приняты административные меры. Арестованы банковские счета, чтобы обеспечить выплаты», — говорит руководитель департамента Комитета госинспекции труда по Туркестанской области.

В департаменте напоминают: за нарушение Трудового кодекса ответственность несут не только работодатели, но и работники. Поэтому соблюдение прав и обязанностей сторон должно строго соответствовать закону.