В Шымкенте есть фермерское хозяйство, которое не только откармливает крупный рогатый скот, но и производит качественное мясо.

А именно мраморную мясную продукцию, которая очень ценится на рынке. Данный вид мяса пользуется большим спросом в ресторанах.

На сегодняшний день лидирующее хозяйство расположено в жилом массиве Сайрам, Каратауского района. В крестьянском хозяйстве «Нурали» откармливаются породы крупного рогатого скота, способные давать мраморное мясо. В частности, 30% — «Абердин-Ангусская», 30% — «Аулиекольская», 30% — «Казахская белоголовая» и остальные 10% — местные породы крупного рогатого скота. Продукция, кроме нашего города, поставляется и в другие регионы страны, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам владельца хозяйства, фермера Шерали Усманова, он начал свою деятельность в 2005 году с откорма 7 голов крупного рогатого скота. А, на сегодняшний день здесь насчитывается около тысячи голов крупного рогатого скота.

Стоит отметить, в 2010 году благодаря поддержке со стороны государства увеличили территорию хозяйства, вместимость откормочной площадки на 400 голов, в 2014 году — на 700 голов.

А в 2018 году параллельно с откормом запустили цех по производству комбикормов до 2 тонн в час. Это, в свою очередь, способствовало увеличению объемов производства мяса для фермеров.

Предприниматель, не стал останавливаться на достигнутом и в 2019 году увеличил вместимость откормочной площадки до 1000 голов.

В целях дальнейшей активизации семейного бизнеса, индивидуальный предприниматель планирует в следующем году довести вместимость территории фермы до 1500 голов, а также увеличить долю качественной мясной продукции.