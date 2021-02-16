В прошлом году в Созакском районе в рамках государственной программы «Инвест» для животноводов было выделено 585 млн тенге на бурение 43 скважин.

В 68 крестьянских хозяйствах установлены солнечные панели.

Для орошения пастбищ в общей сложности пробурено 43 артезианских скважин, получены субсидии на сумму 320 млн 289 тыс. тенге. Для обеспечения электроэнергией в 68 крестьянских хозяйствах установлены солнечные панели на общую сумму 207 млн 200 тыс. тенге, со стороны государства выплачены субсидии на сумму 164 млн 460 тыс. тенге, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В целом, в районе функционируют 851 агроформирований. С 2018 по 2020 годы для орошения земель было пробурено 62 скважины. Вместе с тем, в этом году для около 40 аграриев, занимающихся отдаленным животноводством планируется пробурить скважины и установить солнечные панели. В настоящее время крестьяне района проявляют большой интерес к реализации государственной программы «Инвест».