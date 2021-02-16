В редакцию телекомпании Отырар обратились жители города, которые прислали видеозапись.

На кадрах видна мертвая рыба, по словам местных жителей, ее выловили из реки Кошкарата.

Рыба всплыла брюхом кверху — не выдержав высоких температур, уверяет автор этого видео. По словам Марата Сайдазова видео было снято нигде иначе как не реке Кошкарата. Столько мертвой живности, плывущей по течению, любитель рыбалки видел здесь впервые. Впрочем как и разновидности погибшей рыбы.

«И маринка и беляшка и карась, сомята, сазаны, вот такие! Видео было сделано вчера в 11 часов дня, когда меня позвали. Мне сказали, что вот это вот отопление прорвало и горячая вода ушла в Кошкар-Ату, видимо, она была очень горячая и рыбы все всплыли. Всплыли и пошли по Кошкар-ате, сверху, а здесь ребята собрали их», — уверяет Марат САЙДАЗОВ, житель г.Шымкента

Коммунальщики свою причастность к массовому мору рыбы категорически отрицают. Порыв на теплотрассе действительно был. Но произошло это несколько дней назад. Мало того, горячая вода попала не в Кошкар ату, а в сливной лоток. Да и воду в трубах кипятком не назовешь. В Шымкенте в последние дня установилась теплая погода, температуру подачи снизили.

«Порыв произошел 13 февраля ночью, но вода в Кошкар-ату не попала, ее слили через сливной лоток, рядом. Температура воды была в тот день не выше 65-ти градусов. Поэтому массовой гибели рыбы быть не могло. Кроме того, такой рыбы в Кошкар-ате не водится, и никогда не водилось», — говорит Нурбек ОРЫНБАЕВ, главный инженер ТОО «Куатжылуорталык».

Странная находка оказалась в реке не спроста. Как выяснилось, мертвые туши выбросил в Кошкарату местный житель. По словам Ахматали Ташходжаева, он много лет собирал разные виды рыбы в искусственном водоёме. Каждый пойманный экземпляр, мужчина привозил с рыбалки и выпускал в пруд во дворе — не на продажу, для души. По его словам, после прорыва тепломагистрали, вода затопила его огород и попала в бетонный водоем с рыбой.

«Отопление прорвало в 5-4 часов утра. Я встал, смотрю, пар, до сих пор следы остались. И здесь вся рыба как жареная стала. Начали собирать смотрю вонять начала, и выкинули в Кошкар-ату. Сазан, маринка карась, сдохли, я лет 15 собирал здесь», — говорит Ахматали ТАШХОДЖАЕВ, житель г.Шымкента.

Видеозаписью заинтересовались экологи. Им предстоит выяснить, действительно ли вся мертвая рыба принадлежит одному хозяину.