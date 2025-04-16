Кошкарата в плачевном состоянии: кто виноват в уничтожении природного наследия

Прозрачная, ледяная и когда-то кристально чистая — река Кошкарата (Кошкар-Ата) всегда была гордостью шымкентцев. Но теперь всё чаще вместо восхищения — тревога. На фоне активной застройки горожане замечают, как в реку сбрасывают строительный мусор и сливают мутную воду.

Общественник Сергей Ефремов — один из тех, кто бьёт тревогу. Он неоднократно обращался в акимат, но изменений, по его словам, почти нет. Ещё в 90-х, несмотря на дефицит ресурсов, река оставалась чистой. А сегодня, несмотря на все возможности, состояние Кошкараты становится только хуже.

Сергей Ефремов, общественник, эколог: «В отличие от того, какая эта была река раньше — великая, величественная. Сейчас она в плачевном состоянии. Если я не ошибаюсь, река входит в книгу рекордов Гиннеса и состоит из огромного количества родников. Я считаю, этот жилой комплекс стоит на некоторых из них. Вследствие чего уничтожаются родники. Более того, я не раз замечал, как с этого ЖК сливается вода в Кошкарату. Как я понимаю, вода выкачивается с подвалов в связи с тем, что ЖК построен на родниках. Огромное количество раз освещал эту проблему. Мне кажется, ничего не изменится. В акимате, как понимаю, уже отчитались, что всё под контролем, но это абсолютно не так. Проблема есть и, боюсь, будет ещё долгие годы».

А это новый факт загрязнения: мутная жидкость стекает в реку прямиком с территории стройки. Горожане требуют немедленного реагирования.

«Кошмар какой! В наглую засоряют воду!»

«Пожалуйста, примите меры. Это же источник чистейшей воды, в котором купаются дети!»

«Почему за это никто не несёт ответственности? Про тюльпаны в парке заботятся, а про реку — нет!» — кричат люди в соцсетях.

Проблема поднимается не впервые. Несмотря на десятки обращений, ситуация остаётся прежней. В акимате признают наличие проблемы, но уверяют, что всё под контролем.

Есдаулет Достияров, директор Дендропарка г. Шымкента: «В социальных сетях было опубликовано видео, где видно, как на участке Кошкарата Шымкентского дендропарка сбрасывается грязная вода с территории строительства. Действительно, во время земляных работ произошло обрушение грунта, и он попал в подземные источники. Специалисты уже взяли пробы. Мутная вода не содержит химикатов. Вся ситуация под контролем».

Получается, если химикатов нет — сбрасывать строительные отходы можно? Где та грань, за которой начинается разрушение природного наследия, которым гордится весь город?

Кошкарата — это не просто поток воды. Это — природное наследие. И пока одни говорят о контроле, другие каждый день видят, как река теряет свою чистоту и ценность.