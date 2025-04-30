Кошкарату в Шымкенте завалили мусором

Когда-то чистая и прозрачная Кошкарата (Кошкар-Ата) сегодня напоминает мусорную свалку. Вода потемнела, а вдоль берега — бутылки, хлам и даже реклама запрещенных веществ.

На содержание рек и каналов в Шымкенте из бюджета выделено более 360 миллионов тенге. Ответственным за Кошкарату назначено ТОО «Телқоңыр». Однако река, некогда сверкавшая как зеркало, сегодня утопает в мусоре. Пластиковые бутылки, пакеты и бытовой хлам — обычная картина вдоль берега.

Рустем Абдиашим, житель города: «Дети идут по этой дороге в школу — других путей нет. Мы не раз звонили в полицию, просили порядок навести. Неблагополучные люди здесь появлялись регулярно, но, после вмешательства, стало спокойнее. Только бы теперь ещё и благоустройство сделали».

Городские власти обещают, что вскоре берег реки преобразится. Запланирован капитальный ремонт участка от улицы Жангельдина до Интернациональной. Обновят берега, укрепят склоны и создадут общественное пространство.

Мурат Абдрахманов, замруководителя управления комфортной городской среды г. Шымкента: «Проект разработан в 2024 году, проходит экспертизу. В следующем году получит финансирование. На участке 3,5 км появятся дорожки, освещение, скамейки и мосты — всё без вреда для природы реки».

Планируется установить 140 скамеек, 465 светильников и построить 8 пешеходных мостов. Всего проложат 11 километров тротуаров и дорожек. Завершить благоустройство обещают до конца года. Стоимость проекта — 1,4 миллиарда тенге. Подрядчика-инвестора определят по итогам конкурса, размещенного на портале госзакупок.