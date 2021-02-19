В мессенджере Telegram казахстанцы выдвинули теорию о том, что перепись населения в Казахстане нужна для того, чтобы вычислять тех, кто отказался вакцинироваться от COVID-19, и, вероятно, привить их насильно.

На самом деле перепись населения планировалась задолго до пандемии и никак с ней не связана.

Перепись населения в Казахстане проводится раз в 10 лет. Впервые она состоялась в 1999 году, с 25 февраля по 4 марта. Затем, в 2009 году, также в феврале.

Следующая перепись населения была запланирована на 2019 год, однако ее перенесли из-за изменений в организации процесса. На этот раз для учета всех граждан страны решили использовать цифровые технологии и расширить список вопросов в анкетах. В них включили планы на переезд из страны, даты рождения детей и другие дополнительные данные.

Таким образом, перепись должна была проходить с 1 по 30 октября 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 ее перенесли во второй раз – на октябрь 2021 года. С 1 по 15 октября казахстанцы смогут принять участие в онлайн-опросе на сайте sanaq.gov.kz. Параллельно с этим с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения в офлайн-режиме.

О том, что в опросники включат вопросы о вакцинации, нигде не сообщалось.

Более того, Министерство здравоохранения РК ранее опровергало слухи о принудительной вакцинации.