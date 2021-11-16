Мерей Жолдасбек 15 лет. Сегодня девочка пришла с родителями в поликлинику, чтобы получить вакцину от коронавирусной инфекции.

Школьница — дочь городского главы управления здравоохранения и росла в семье медиков, к вакцинации относится со всем пониманием.

Сегодня Мерей получила американскую вакцину Pfizer. Через 21 день девочку будут ревакцинировать.

«Думаю, что все наши жители, а также дети должны все принять вакцину, это ваше здоровье, нужно думать о себе чтобы не заболеть коронавирусом. Думаю все мои сверстники и их родители должны дать согласие, чтобы вакцинироваться», — говорит Мерей Жолдасбек, жительница Шымкента.

В Шымкент завезли 46 800 тысяч доз американского препарата от коронавирусной инфекции. Им со вчерашнего дня прививают детей от 12 до 18 лет, беременных от 16 до 37 недель и кормящих мам.

«За вчерашние сутки мы сделали 18 вакцин против коронавируса, никаких осложнений не было. Сегодня я решил для примера провакцинировать свою дочь. Ранее я вакцинировал сына, ему 19 лет, сегодня буду вакцинировать дочь», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

Те кто ранее вакцинировался, и с момента получения второй дозы прошло 9 месяцев, могут подать заявки на ревакцинацию Pfizerом. Это можно сделать в любом медицинском учреждении города.

Анастасия Новикова