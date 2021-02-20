Об этом сообщила на брифинге председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает zakon.kz.

Сегодня официально опубликуют эти правила, введут их в действие. Наш портал заработает 25 февраля 2021 года, три рабочих дня нам нужно на изменение некоторых последних новшеств, некоторые виды заболеваний, которые включены были изначально, на последнем моменте были исключены, — сообщила Ибрагимова.

Сейчас, по ее словам, отрабатывается полностью весь механизм, который будет состоять из нескольких этапов. В частности в течение 2 дней заявитель будет ждать отправки своего заявления с портала «Отбасы банка» на сайт самого ЕНПФ.

Обычно это занимает 1 рабочий день. В течение 5 рабочих дней, согласно правилам ЕНПФ, должен зачислить деньги на специальный текущий счет, — добавила глава банка.