Пенсионные накопления казахстанцев в минусе

В январе 2025 года пенсионные накопления казахстанцев ушли в минус почти на 285 млрд тенге. Ситуацию с потерями по начисленному инвестиционному доходу разъяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в фонде, в результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за январь-2025 составил минус 284,86 млрд тенге.

«Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода являются курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару с 525,11 до 518,14 тенге, а также снижение рыночной стоимости ГЦБ Министерства финансов РК на фоне роста их доходностей в среднем на 40 базисных пунктов. Дополнительно произошло снижение рыночной стоимости по активам, приобретенным на зарубежных рынках», – сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

По состоянию на 1 февраля 2025 доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 15,66% при инфляции в размере 8,9%.

В фонде пояснили, что в январе «рынок продемонстрировал волатильность на фоне угроз президента США Трампа о введении тарифов и сильного рынка труда».

«По состоянию на 1 февраля 2025 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан (НБРК), составили 22 282,04 млрд тенге», — пояснили в Пресс-службе ЕНПФ.