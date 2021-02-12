Напомним, что Клеопатра и Жозефина Бонапарт использовали масло миндаля для ухода за кожей. Фитнес-гуру советуют съедать горсть орехов на перекус. Туристы везут домой всевозможные вкусности на основе миндаля – в каждой стране они свои. Ликер амаретто и сладости из ореховой муки продолжают покорять гурманов. Миндаль повсюду, и это здорово. Расскажем, чем он полезен, за что его ценят. Посоветуем лучшие продукты из миндаля и научим выбирать орехи правильно. Здесь все, что нужно знать о продукте, который сегодня называют «суперфудом».

Орех известен еще со времен фараонов. Археологи обнаружили следы масла в гробнице Тутанхамона. Сегодня миндалем особенно славятся Средняя Азия и Ближний Восток. Лидеры по числу урожая – Турция, Узбекистан, американский штат Калифорния, Испания, Португалия, Италия.

Плоды миндального дерева похожи на зеленые сливы. Только тут все наоборот: самое ценное – косточка, а мякоть есть нельзя. Миндаль обыкновенный – дерево или кустарник с плодами бледно-зеленого цвета. Со временем оболочка высыхает, истончается, становится серо-коричневой.