Аким Аль-Фарабийского района Шымкента Габит Мауленкулов сыграл с молодежью в популярную игру «мафия».

Говорит, приглашению очень обрадовался. И хотя чиновник проявлял неподдельный интерес к игре, которая была символом его студенчества, в этот раз игра имела особенное значение.

Габит Мауленкулов, аким Аль-Фарабийского района: Конечно, в молодости, когда были студентами, мы часто играли в эту игру. Тогда были непростые времена – часто отключалось электричество. Тогда-то мы и пристрастились к этой игре. А в последний раз я в нее играл года два назад, если не ошибаюсь. А цель сегодняшней игры – совместная работа с молодежью. Мы же говорим: будущее в руках молодых. Нужно понимать, что мы можем дать молодежи и чему поучиться у них».

Общественные вопросы следует решать не только на официальных, но и на неформальных встречах.

Организаторы игры говорят, что это возможность открыто обсуждать и не стесняясь выражать свои мысли. Все, что для этого нужно – собрать всех желающих и дать им возможность обсуждать те или иные вопросы. Организаторы заверили, что проект обязательно будет продолжен.