Жителей предупредили об опасности неисправных зарядных устройств

В Шымкенте жителям напомнили о правилах пожарной безопасности при зарядке телефонов, планшетов и других гаджетов. Специалисты МЧС Казахстана предупреждают: повреждённые провода, неисправные адаптеры и аккумуляторы могут стать причиной перегрева, короткого замыкания и пожара.

Опасно оставлять подключённые к сети устройства без присмотра, особенно на ночь или уходя из дома. Не следует заряжать гаджеты на кровати, диване, под подушкой или одеялом. Мягкие поверхности мешают отводу тепла, а рядом находятся материалы, которые легко воспламеняются.

Перед использованием необходимо осмотреть кабель, вилку и розетку. Нельзя пользоваться проводами с повреждённой изоляцией, перегружать удлинители и подключать устройство с вздувшимся аккумулятором. После зарядки адаптер рекомендуется отключать от сети.

Если телефон или зарядное устройство необычно сильно нагревается, появляется запах горелой пластмассы, искрение, треск или дым, использование нужно немедленно прекратить. При этом не следует трогать горячий либо повреждённый аккумулятор и пытаться снова его зарядить.

При возгорании необходимо предупредить окружающих, выйти в безопасное место и позвонить по номерам 101 или 112. Отключать электричество допустимо только тогда, когда это не создаёт угрозы. Самостоятельное тушение возможно лишь на начальной стадии пожара и без риска для жизни.

Соблюдение простых правил помогает защитить семью, соседей и имущество. Профилактика пожаров начинается с личной ответственности каждого жителя Шымкента.

Спасатели подчёркивают: привычная бытовая техника требует внимательного обращения. Не стоит пользоваться сомнительными зарядными устройствами или пытаться самостоятельно ремонтировать повреждённые батареи. Детям необходимо объяснить, почему нельзя играть с розетками и проводами.

При появлении дыма сразу покиньте опасную зону.