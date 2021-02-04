Автобусы компании-перевозчика ′′Шымкент Bus′′ вышли на линии
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Об этом сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов.
Вчера поздно вечером между акиматом и водителями была достигнута договоренность.
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