На 1 февраля 2021 года Единый накопительный пенсионный фонд осуществил выплаты 167 423 получателям.

В целом было осуществлено более 172 тысяч пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 73,8 млрд тенге, в том числе:

— единовременные пенсионные выплаты – 49,6 млрд тенге

— переводы в страховые организации – 9,1 млрд тенге;

— выплаты по достижению пенсионного возраста — 6,5 млрд тенге;

— выплаты по наследству – 5,9 млрд тенге;

— в связи с выездом на ПМЖ — 2,1 млрд тенге;

— выплаты на погребение – 0,4 млрд тенге;

— выплаты по инвалидности – 0,2 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 25 886 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 522 610 тенге.