Заседание правительства прошло сегодня в столице. В кабмине больше всего внимания уделили госдоходам.

Уплату налогов упрощают в Казахстане. Фискальщики объединили два из них — на имущество и землю — единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов вовсе отменили. Кроме того, для удобства налогоплательщиков разрабатываются мобильные приложения.

«Для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение «Е-SalyqAzamat». Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн-пополнение и автозачеты в течение двух минут, управлять переплатой, и др. Для индивидуальных предпринимателей разрабатывается приложение «E-SalyqBusiness», — рассказал Ерулан Жамаубаев, министр финансов РК

Сотрудники антикоррупционной службы заявили, что взятки в департаменте госдоходов берут из-за низкой заработной платы. В Минфине предложили ввести системы классных чинов — квалификации на основе знания, навыков и опыта работы.

«Поэтому предлагаем внедрить классные чины с надбавкой к базовому окладу и ввести единое форменное обмундирование. Эти меры позволят сохранить высококвалифицированные кадры, обеспечить преемственность, снизить уровень коррупции, а также повысить статус органов государственных доходов», — рассказал Ерулан Жамаубаев, министр финансов РК.

Несмотря на пандемию, доходы госбюджета по сравнению с прошлым годом, остались на прежнем уровне. Провели в Минфине и статистику. Оказалось, что в органы госдоходов казахстанцы чаще всего обращаются по вопросам уплаты местных налогов, суммам задолженности и заполнению отчетностей.