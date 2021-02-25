Более 10 миллионов тенге выманила аферистка у сельчан в Туркестанской области.

Жители Жетысайского района обратились в полицию с заявлением о том, что малознакомая женщина, войдя к ним в доверие, обманным путем выманила деньги.

Рассказав, что она, якобы, работает в финансовой компаний, аферистка обещала потерпевшим в случае вложения денег, удвоить их прибыль, а также обещала ежемесячные подарки и погашение кредитов.

Местные жительницы поверили женщине и отдали мошеннице требуемую сумму. Однако, после получения денег, подозреваемая скрылась в неизвестном направлении. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП задержали подозреваемую в мошенничестве в городе Алматы, где она скрывалась. Ею оказалась молодая женщина, жительница города Шымкент.

Следствием установлено, что жертвами мошенницы стали 14 человек, у которых она обманным путем выманила деньги. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 10 миллионов тенге.

Полиция не исключает, что количество потерпевших может возрасти. В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей. Выясняется причастность молодой аферистки к другим аналогичным преступлениям.