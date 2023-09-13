Сбежала из больницы: мошенницу ищет полиция Шымкента

Феруза Корчиева 1983 года рождения обманула жителей Шымкента на 12,7 млн тенге. За эту сумму она обещала гражданам освободить имущество от залога.

Получив деньги, она перестала выходить на связь. Полиция зарегистрировала факт по статье 190 УК РК. Сейчас Феруза скрывается от органов уголовного преследования.

Женщина смогла сбежать из больницы, куда попала на карете скорой помощи в связи со здоровьем. Сейчас полиция ищет беглянку и просить всех, кто располагает информацией о её местонахождении незамедлительно связаться с ними.