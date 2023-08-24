Жительница Шымкента обманывала астанчан

Мошенница из Шымкента обманывала астанчан. 26-летняя девушка разместила на популярном сайте объявления об аренде квартир в столице по привлекательной цене, ниже рыночной. Затем под предлогом большого количества желающих снять квадратные метры, брала с людей предоплату от 10 до 50 тысяч тенге. А после переставала выходить на связь. Оказалось, что квартир по выгодной цене не существовало вовсе.

«На сегодня в полицию обратилось 7 обманутых астанчан. По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК», — говорит Эльмира Шауленова, руководитель пресс-службы ДП г. Астаны.

Специалисты говорят, это, пожалуй, самый популярный у мошенников способ развести людей на деньги. Самое главное правило перед арендой или покупкой жилья, не отдавать задаток без договора. Некоторые же отправляют аферистам средства даже не увидев квартиру.

«Мы верим всему что нам говорят, надо все перепроверять, кто ты, покажи что ты собственник, чтобы справка была. На сегодняшний день все с eGov можно достать или вот справка собственника, вот доверенность, что я представитель собственника с правом заключить договор», — говорит правозащитник Евгений Яворский.

Объявления на сайтах зачастую не проверяются. Но выявить мошенников можно. Чаще всего цена в таких объявлениях указана на 30–40 % ниже рыночной. Аферисты не скупятся на качественные фотографии, их они воруют с других объявлений или в интернете. Все можно проверить там же. При этом в описании чаще всего отсутствует четкая информация и требования к арендатору. В любом случае, съем и покупка жилья не терпит спешки, говорят специалисты, лучше проверить все документы чем потерять деньги.