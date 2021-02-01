В 2018 году принят закон, расширяющий академическую и управленческую самостоятельность вузов. Этот закон дал возможность вузам разрабатывать собственные образовательные программы, формулировать результаты обучения, определять нагрузку студентов, передает Otyrar.KZ.

Как показали два с половина года с момента принятия закона 2018 года, выбранный путь по расширению академической самостоятельности вузов — правильный и обоснованный.

Раньше для открытия вузом новой образовательной программы требовалось обращение в МОН, прохождение многочисленных экспертиз и занимало в среднем 2 года. За этот период сама образовательная программа переставала быть актуальной, так как рынок труда быстро меняется, работодатели постоянно ищут таланты с новыми компетенциями.

Теперь же вуз сам разрабатывает программу и вносит ее в Реестр образовательных программ МОН. Сегодня в Реестре более 9 тыс образовательных программ вузов.

ПЕРВОЕ. С расширением академической самостоятельности нужно повышать ответственность вузов за выдаваемый диплом. Если вуз сам разрабатывает образовательную программу, то он должен отвечать за качество подготовки специалиста и за документ, подтверждающий такое качество.

Требовать от вузов такой ответственности при дипломах государственного образца невозможно, так как ссылка на «МОН» в дипломе дает неверное восприятие о том, кто готовил специалиста и кто в конечном итоге отвечает за качество его знаний и навыков.

ВТОРОЕ. «Шаблонные» подходы в высшем образовании не просто вредят, они не дают возможности показать преимущество каждого вуза и не создают конкуренцию.

Конкуренция качества образования набирает свои обороты. Студенты хотят учиться в тех вузах, которые предоставляют качественное образование. Для этого вузы проходят аккредитацию, получают сертификацию работодателей на образовательные программы. Вполне обоснованно, что вузы хотят отойти от единого шаблона и делать в дипломах ссылки на аккредитацию и сертификацию, прежде всего, для того, чтобы диплом признавался работодателями.

ТРЕТЬЕ. Дипломы собственного образца дают работодателям возможность оценивать качество подготовки специалиста. Заветная бумажка с надписями мелкого шрифта с шифром специальности и подписью членов ГАК — уже не залог трудоустройства. Нужно доказывать своими знаниями и навыками соответствие ожиданиям работодателей, которые хотят видеть весь спектр компетенций кандидата в дипломе, а не в шаблоне.

ЧЕТВЕРТОЕ. Дипломы собственного образца должны соответствовать минимальным требованиям МОН. В дипломах должен быть указан вуз, наименование образовательной программы, данные выпускника, форма обучения, должна быть подпись ректора, который несет персональную ответственность за выданный диплом.

ПЯТОЕ. В каждом дипломе будет уникальный идентификационный номер, сгенерированный МОН. Каждый такой номер сохраняется в НОБД и привязывается к конкретному студенту. Это позволит в любое время проверить подлинность диплома. Совпадение номеров дипломов и их изменение исключается. Безопасность данных обеспечит применение технологии блокчейн и шифрование сведений.

ШЕСТОЕ. Привязка дипломов собственного образца к НОБД позволит проверить, учился ли выпускник в вузе, на какой образовательной программе, когда защитил дипломную работу и когда получил диплом. Это нужно для борьбы с «продажей дипломов», в случае если бланки дипломов станут доступны третьим лицам.

СЕДЬМОЕ. Каждый диплом должен содержать защитные знаки. Это прямое требование Закона «Об образовании».

ВОСЬМОЕ. Выдача вузом диплома человеку, который не учился в этом вузе, не завершил образовательную программу, будет основанием для лишения лицензии и отзыва аккредитации.

ДЕВЯТОЕ. Подделка дипломов собственного образца считается подделкой официальных документов. За такое деяние предусмотрена ответственность по статье 385 Уголовного кодекса.