Национальный Банк Казахстана сообщает о начале продаж с 23 февраля 2021 года коллекционных монет «MEDEÝ» из серии «Достояние республики».

Для обеспечения безопасности населения на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации онлайн-реализация и доставка коллекционных монет «MEDEÝ» будет осуществляться через обновлённую платформу интернет-магазина НБК. Поскольку обработка заказов требует определенного времени, то реализация монет будет распределена на несколько дней.

О коллекционных монетах «MEDEÝ»

Концепция дизайна монеты иллюстрирует историю возникновения знаменитой плотины и ледового катка в обрамлении скалистых гор Заилийского Алатау. В центре композиции – зеркальная поверхность льда. Сочетание матового рельефа скальных пород и глянцевой плоскости льда позволяет добиться смыслового контраста и создать зрительный акцент на самом ледовом катке.

коллекционные монеты «MEDEÝ»

Монеты изготовлены из серебра с золочением, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством «proof», тиражом 3 000 (три тысячи) штук и предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

На аверсе монеты в центральной части изображены государственный герб Республики Казахстан в обрамлении надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY», номинал монеты и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлена монета, отражены его проба и масса.

На реверсе монеты в центре изображен высокогорный каток «Медео» на фоне скалистых гор. По окружности монеты на широком канте расположены рельефные надписи: год чеканки, официальный год открытия катка, количество установленных мировых рекордов, высота над уровнем моря и название ледового катка и место его расположения на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.