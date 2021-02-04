По уточненным данным 9 школ в Шымкенте оказались закрыты на карантин после того, как в стенах учебных заведений у преподавателей или школьников выявили коронавирусную инфекцию.

Об этом сегодня рассказали в департаменте по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг. Кроме того с начала года в городе у 39 школьников выявили коронавирусную инфекцию.

Выбирать между – очным и онлайн форматом обучения маме пятиклассника не пришлось. Школу, в которой учится сын Татьяны Салимовой, закрыли на карантин.

К дистанционному обучению в Шымкенте вернулись ученики девяти школ. В некоторых учебных заведениях опасной инфекцией заразились — ученики, в других — КОВИД-19 подтвердился у педагогов. Дежурные классы закрыли даже после единичного случая заражения.

Роза АХАНОВА, руководитель отдела контроля и надзора за объектами воспитания и образования департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Шымкента: По каждому случаю проводится эпидрасследование и обязательно проводится дезинфекция и устанавливается карантин. На сегодняшний день в 9 школах карантин.

Двухнедельный карантин ввели и 35-ой городской школе. Учебное заведение опустело — преподавательский состав и школьники перешли на «удалёнку».

Багдат ОТАУБАЕВ, заместитель директора по хозяйственной части школы №35: С сегодняшнего дня мы на карантине. Внутри школы никого нет. Сегодня к нам приехали специалисты дезинфекторы, каждый уголок в школе обработают специальным дезинфицирующим раствором. На 14 дней школа закрыта.

С начала сентября на карантин «уходили» 17 городских школ. 8 из них успешно прошли изоляцию и вернулись к очному формату.

А с января коронавирусной инфекцией заболели 39 школьников, большинство из них, по словам санврачей, заразились дома.