Когда приходит школьная пора

Остались считанные часы – и наши дети-внуки опять пойдут в школу. Некоторые – с удовольствием, другие – без энтузиазма. Но всем без исключения в первые дни нового учебного года придется перешагнуть какой-то психологический барьер. Как нам, взрослым, бывает трудно после отпуска войти в нужный рабочий ритм.

Но самая большая психологическая нагрузка ляжет на хрупкие плечи первоклассников. А их у нас в Шымкенте с каждым годом становится все больше и больше. Планируется, что в этом учебном году впервые переступят порог школы более 28 тыс. детей. Для них вхождение в школьную жизнь чревато серьезнейшими переменами в жизни. Сами они зачастую этого не понимают. Для них пока это некая игра, которую им предстоит освоить, вооружившись новыми школьными атрибутами – всякими там линейками, пеналами, карандашами и тетрадками. Ребенку еще невдомек, что он из любимого сыночка, допустим, Вовочки или Арманчика, превратится в рядового ученика 1 «Б» класса, где для учителя все равны, и никаких поблажек ему больше не будет.

Стать своим среди чужих

Первокласснику предстоит окунуться в совершенно новую среду, где нельзя больше делать то, что хочется и когда хочется. Не исключено, что эта среда покажется ему агрессивной. Если он щуплый, маленький и в очках, то ему непременно на это укажут. Ведь детям не свойственна деликатность, про толерантность они вообще ничего не знают, да и знать не хотят. Он будет теперь не сам по себе, а частью большого коллектива сверстников, где каждый со своим характером, разной степени воспитанности и темперамента.

Для новоявленного школьника все непривычно: новые обязанности, новая ответственность за выполняемое дело, качество которого постоянно находится под строгим контролем учителя. Ему предстоит познакомиться с новым строгим словом «дисциплина» и ощутить на себе всю жесткость новых требований: во время урока не вертеться, не шуметь, не смотреть в окно, считая ворон, а сидеть и слушать. Словом, быть, как все.

Резкая перестройка деятельности в жизни ребенка требует от него постоянного умственного напряжения, заставляет подчиняться новым ритмам жизни, ограничивающим былую свободу выбора действий и поступков. Он только начинает понимать необходимость подчиняться строгим правилам в труде, игре и отдыхе. Для растущего организма с неокрепшей душевной организацией это бесспорно травмирующий психику стресс. К тому же, первые дни эйфории перед приходом в школу (Ура! Я теперь взрослый! Я теперь ученик!) быстро сменяются усталостью и разочарованием из-за неоправдавшихся надежд. Ребенок думал, что в школе будет интереснее и веселее, он быстро со всеми подружится, а это оказалось не так. Наоборот, к нему стали предъявлять какие-то особые требования, к которым он не был готов.

Самое печальное, что всю серьезность перемен, происходящих с ребенком, сами родители часто недооценивают. Им кажется, что кардинально ничего не изменилось. Их чадо и раньше вращалось среди сверстников в дошкольном учреждении, там тоже их обучали кое-каким знаниям и умениям, там тоже детям прививали чувство коллективизма. Тем более что в нынешних детских садах малышей неплохо готовят к школе: почти все они имеют хоть какие-то навыки чтения, рисования, работы с пластилином, умеют совершать несложные математические действия и декламировать стихи… Так чего особо беспокоиться?

Подобная установка часто приводит к перемене взаимоотношений ребенка с родителями. Они начинают возлагать на начинающего школьника слишком большие надежды, тем самым оказывая дополнительное психологическое давление. Понятно, что мамы и папы желают своему драгоценному отпрыску всего самого хорошего, но, сами того не желая, они выстраивают с ним отношения сквозь призму школьных успехов («Вот перестанешь вертеться на уроках, тогда и купим тебе новый телефон», «Вот будешь быстрее читать, тогда и…»). В общем, школа становится каким-то жупелом устрашительного или поощрительного свойства, отношения с ребенком начинают прямо или косвенно связываться со школьными делами, что не может не сказаться на былой доверительной атмосфере в семье.

Маленький школьник довольно часто выступает в новой для себя роли – посредника между учителем и семьей. Это тоже может вызвать некоторые недоразумения, если слова ребенка будут истолкованы неправильно. Допустим, сыночек вам говорит: «Нина Георгиевна завтра велела вам обязательно прийти в школу», а мама тут же вскидывается: «Что значит велела?! А если я занята? Как будто мне делать нечего, каждый раз по ее щелчку в школу бегать». Вот и столкнулись между собой два авторитета…

Понятно, что не сразу к родителям приходит потребность постоянного контакта со школой, особенно если у ребенка в целом все благополучно. Умейте услышать за словами маленького «посредника» истинный смысл просьбы. Не приказное «велела», а вежливое «попросила», не «обязательно» прийти, а «по возможности». Ведь для ребенка слово учителя всегда приказ, которого невозможно ослушаться. Поэтому прислушайтесь к совету школьных психологов: «Не отклоняйте предложения учителя о контакте, а проявите свою добрую волю и даже инициативу. Это ведь больше нужно вашему ребенку, а не учителю. И если вас просят помочь какому-то незнакомому однокласснику вашего сына, помните, что, выполняя эту просьбу, вы даете наглядный пример заботы о людях, и ваш ребенок будет вами гордиться».

Школьные годы чудесные!

Боюсь, что вышенаписанное может у родителей первоклассников вызвать легкую оторопь. Они-то думали, что в школе у ребенка начнется удивительно увлекательная жизнь, полная новых открытий и радости бытия, а на деле перед ним как будто расстилается минное поле, которое не перейти без психологических травм и нервных потрясений. Но это далеко не так. С некоторого времени в системе образования произошли значительные изменения в сторону гуманизации и защиты прав ребенка. Учащиеся школ уже давно не чувствуют себя перед учителем, как рядовые солдаты перед всесильным командиром, перед которым надо стоять по стойке «смирно» и никогда «не сметь свое мнение иметь».

В полной мере это касается первоклассников. Но главное – на первом году обучения им уже никто не выставляет оценок, как раньше, по пятибалльной шкале. Вокруг этого послабления до сих пор ведутся споры. Например, психологи считают, что оценка в начале школьных лет является для ребенка настоящим стрессом. Но некоторые педагоги уверены, что без оценок ребенок быстро теряет стимул к обучению. Однако психологи настаивают: главное в первом классе адаптация ребенка к школе. Двойка, тройка и даже четверка способны нарушить процесс привыкания к школе и вообще свести к нулю желание учиться.

Зачастую процесс адаптации идет очень долго, ребенок может полгода привыкать к статусу ученика, а закономерные «плохие» оценки способны только сломить его хрупкую психику. Он будет уверен, что родился неудачником, как говорят сейчас, «лузером», и ощущение своей никчемности может преследовать его всю жизнь. Хоть оценки для первоклашек сейчас отменены, это не означает, что учиться можно кое-как, без усилий и умственного труда. В первом классе учеников, как космонавтов к полету, готовят к довольно значительным нагрузкам современной школьной программы, ну а строгие оценки у них еще впереди.

И все-таки вернемся к конкретным советам профессиональных психологов, которые подчеркивают, что первый год обучения – это неимоверно сложный период в жизни ребенка и родителей, так как именно на этом этапе закладываются основы взаимоотношений с ребенком на долгие годы вперед. Здесь ему потребуется родительская помощь, а родителям – терпение и понимание.

Итак, советы.

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Активно внушайте ему мысль о необходимости образования, чтобы стать успешным и нужным для общества человеком.

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность.

3. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек, возможно, более авторитетный, чем вы. Не ревнуйте и уважайте мнение первоклассника о педагоге.

4. Продумайте и составьте вместе с ребенком распорядок дня, следите за его соблюдением. Внутренняя дисциплина и ответственность – залог будущих успехов.

5. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не сразу получаться, и это естественно. Не упрекайте его за это – ребенок имеет право на ошибку.

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить.

7. Любите своего ребенка искренней безусловной любовью. Не за то, что он красивый, умный, отличник в школе, помощник в домашних делах, а просто так, просто за то, что он есть!

8. Оценивайте объективно возможности и способности своего ребенка: не сравнивайте его с другими детьми, не ругайте в присутствии других детей. Все проблемы можно решить наедине.

9. Обнимайте ребенка не менее четырех, а лучше по восемь раз в день. Когда вы его обнимаете, он чувствует себя защищенным и любимым.

10. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка или его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к педагогу или школьному психологу.

Многие из этих рекомендаций можно и нужно применять к детям любого возраста, даже к старшеклассникам. Ну, может, количество обнимашек стоит сократить. Но, в целом, все сводится к тому, что вы должны быть не сторонним свидетелем школьной жизни вашего ребенка, а активным и деятельным ее соучастником. Не воспринимайте занятия с ребенком как тяжелый труд, отвлекающий вас от более серьезных дел.

Радуйтесь и получайте удовольствие от каждой минуты общения – это воздастся вам сторицей: ребенок всегда будет видеть в вас помощника во всех своих делах и обязательно подарит вам ответную любовь на всю дальнейшую жизнь. И школьную пору запомнит не как ежедневную пытку, не как постылую необходимость, а как лучшие годы жизни!

Елена Летягина