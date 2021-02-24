Начинается приём заявок для участия в Национальной олимпиаде среди учеников сельских школ «Мың бала».

Регистрация начнётся 24 февраля и продлится до 24 марта.

Регистрацию для участия можно пройти на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz

В олимпиаде принимают участие ученики 5-х и 6-х классов, обучающиеся последние два учебных года в сельских школах Казахстана.

Олимпиада состоит из двух этапов.

Первый этап включает в себя оценку логического и пространственного мышления. Тестирование проводится в онлайн-формате. Пять тысяч учащихся, набравших наивысший итоговый балл в разрезе регионов, переходят на второй этап олимпиады.

На втором этапе участники проходят компьютерное тестирование на оценку академических знаний по математической грамотности, казахскому языку для учащихся на казахском языке обучения, русскому языку для учащихся на русском языке обучения, английскому языку и естествознанию. Второй этап проводится на базе региональных центров тестирования.

Победители олимпиады получат возможность обучаться в ведущих школах страны для одарённых детей: лицеях «Білім-Инновация», республиканских физико-математических школах и специализированных школах «Дарын».

5 000 финалистов олимпиады смогут бесплатно обучаться в онлайн-школе Birge oqý Академии Елбасы.

В 2020 году в олимпиаде «Мың бала» приняли участие 295 тыс. школьников. Олимпиада проводится в рамках инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы El Úmiti по выявлению и поддержке талантливой молодёжи.

Организаторы олимпиады: Академия Елбасы совместно с Министерством образования и науки РК.