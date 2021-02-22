В Тюлькубасском районе с каждым годом растет число аграриев, занимающихся выращиванием яблони.

Одним из них является ТОО «Нурсауле», которое, благодаря благоприятным погодным условим, высаживает саженцы яблони сортов «Гала», «Голден Делишес», «Старкримсон». Общая площадь 50 гектаров.

Кроме того, хозяйство сеет раннеспелые саженцы вишни на площади 4 га. В настоящее время в работах по обработке земли и посадке саженцев задействовано около 60 местных жителей.

По словам председателя хозяйства Ештаева Нуридина, работа проводится за счет собственных средств. В планах на ближайшее время увеличить объемы яблонь за счет господдержки.

А для получения обильного урожая будут внедрены технологии капельного орошения.

Особенность данной технологии в том, что она не только экономит воду, но и увеличивает объем продукции в 2-3 раза.