В 2013 году во время 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение о назначении такой даты.

В рамках Всемирного дня дикой природы министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter опубликовал пост и видео из фотоловушки, на которую попала краснокнижная рысь.

«Сегодня Всемирный день дикой природы. Этот день призван напомнить всему миру о важности охраны и защиты природы во всем ее многообразии. Наша страна богата представителями дикой флоры и фауны. В Казахстане более 6000 видов растений и 835 видов позвоночных животных. Лес занимает 13 млн.га нашей земли. Охрана природы является нашей приоритетной задачей. Ежегодно мы участвуем в природоохранной акции «Сайгак», наши инспекторы каждый день, несмотря на погодные условия, борются с браконьерами, вносят неоценимый вклад. Участие активных граждан в реализации общих задач по охране окружающей среды для нас огромный импульс», — написал министр.

«Делюсь с вами видео из фотоловушки, на которую недавно в Чарынском национальном парке была запечатлена краснокнижная Туркестанская рысь. Эти кадры показывают всю красоту нашей дикой природы. Важно сберечь эту уникальность», — добавил он.