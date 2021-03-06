По инициативе акимата города Шымкент, 6 марта в 10:00 часов начнется общегородской субботник.

В нем примут участие работники государственных и частных организаций, а также жители города, которые проведут уборку дворов и улиц.

Акимат Шымкента приглашает шымкентцев принять активное участие в субботнике. Ведь поддержание чистоты окружающей среды — долг каждого горожанина.

Во время субботника всем участникам необходимо строго соблюдать санитарные меры, носить маски, специальные перчатки и соблюдать дистанцию.