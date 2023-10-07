7 октября в Шымкенте пройдет общегородской субботник

По инициативе акима Шымкента Габита Сыздыкбекова 7 октября в рамках акции «Чистый город начинается с себя» состоится общегородской субботник.

В ходе субботника структурные управления и территориальные органы акимата города Шымкента проведут уборку в соответствии с утвержденным графиком.

Акиматы районов будут отвечать за уборку мест скопления мусора на набережной реки Бадам.

Уважаемые жители города, предприниматели, представители общественности, служащие государственных и частных учреждений, волонтеры и активная молодежь!

Давайте все вместе поможем своему городу стать чище!

Примите участие в субботнике! Внесем свой вклад в чистоту окружающей среды!