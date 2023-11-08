Жители района Туран приняли участие в масштабном субботнике

Общегородской субботник, стартовавший в октябре в Шымкенте, продолжается.

На этот раз он проходит в Туранском районе. В порядок приводилось более 80 жилых массивов города. В наведении чистоты приняли участие более 80 тысяч человек.

Общегородской субботник в рамках акции «Чистый город начинается с себя», продолжился в микрорайонах Казыгурт и Курсай. Жители туранского района приняли активное участие в этой экологической акции. В их числе — Жетписбай Журинбаев. Аксакал отмечает, что с начала мероприятия, внешний облик района стал меняться в лучшую сторону.

«Вы видите, какое здесь красивое, просторное место. Мы предлагаем превратить это место в дендрарий, за которым будут ухаживать сами жители. Раньше здесь было лесное хозяйство, но его забросили. Люди приносят сюда овечьи и коровьи шкуры, выбрасывают мусор. Теперь все нужно очистить. Нашему мегаполису нужна хорошая уборка. Жители нашего района в субботнике принимают очень активное участие . Для этого мы каждую неделю выходим на улицы», — говорит житель Туранского района Жетписбай Журинбаев.

В общегородском субботнике задействовано 74 единицы техники и более 80 тысяч жителей. В их числе руководители и сотрудники управлений, председатели уличкомов и активные молодые люди. Внёс свой вклад в субботник и аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков.

«Сегодня в Туранском районе в трёх зонах проходит большой субботник. Первая зона — место, где мы сейчас находимся возле школы 86, вторая зона расположена с другой стороны учебного заведения, а третья возле рынка Жибек Жолы. В нашем районе сегодня задействовано более 700 человек и около 60 единиц техники»,-рассказал аким Туранского района Боранбай Болатбеков.

В ходе субботника значительная часть территории Туранского района была очищена от мусора и сухих деревьев. Такие же акции будут проходить каждую субботу до конца ноября.