Жительница населённого пункта Кызылкум Жетысайского района Арай Асылбековна с детства увлекается вождением трактора.

Рулить тяжёлой техникой девушка обучалась с 11 лет. Сегодня она вспахивает пашни односельчан и этим зарабатывает на жизнь.

«С самого маленького возраста у меня появился интерес именно к этой технике, нежели к легковушкам. Заметив мою такую особенность, отец и братья, начали учить дальше меня всем тонкостям вождения трактора. За это я им безмерно благодарна. Теперь в день могу вспахивать до 10 гектаров пашни, таким образом помогаю другим аграриям. Более того сейчас я научилась исправлять некоторые технические неисправности трактора», — говорит А. Асылбеккызы.

В настоящее время Арай студентка 1 курса одного из ВУЗов города Туркестан. В ауле её уважительно называют «девушка-тракторист».

А основной специальностью в обучении Арай Асылбеккызы является — зубной врач.