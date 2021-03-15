До 24 марта проводится регистрация участников национальной олимпиады «Мың бала» для сельских школьников.⠀
В олимпиаде могут участвовать ученики 5-х и 6-х классов, обучающихся последние два учебных года в сельских школах страны.
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Победителям олимпиады предоставляется возможность обучаться в ведущих школах для одарённых детей и онлайн-школе «Birge Oqý» Академии Елбасы.
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Пройти регистрацию можно на сайте https://1000bala.elbasyacademy.kz.
По всем вопросам можно обращаться в call-центр 8 800 080 48 48. Звонок бесплатный.