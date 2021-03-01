Доходы авиакомпаний упали на 41% за год. Цены на услуги пассажироперевозок снизились на 6%.

В январе текущего года доходы авиакомпаний страны составили 19,6 млрд тг — сразу на 40,8% меньше, чем годом ранее.

В том числе 17,9 млрд тг составили доходы от пассажироперевозок, 1,7 млрд тг — доходы от грузоперевозок.

В январе предыдущего года доходы достигали 33,1 млрд тг, увеличившись на 31,3% за год.

За январь текущего года в стране перевезли 592,1 тыс. человек — на 14,1% меньше, чем годом ранее.

Пассажирооборот составил 845,7 млн пкм, сократившись на 38,7% за год.