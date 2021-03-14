Его опубликовал пользователь социальной сети Гани Назарбек.

Суслик проснулся, но из-за непогоды, которая бушует в Туркестанской области, может снова уснуть. Но в период бодрствованияон бдит над ситуацией на дороге.

Что мы знаем о сусликах?

Суслик — некрупный грызун, представитель беличьих, вредитель и переносчик чумы, туляремии и бруцеллеза. Из-за значительного вреда, который способен причинить этот зверек сельхозугодьям, на него постоянно ведется варминтинг – спортивная охота.

Животное, общаясь со своими сородичами, постоянно издает своеобразные звуки. Именно эта особенность и легла в основу названия мелкого грызуна. В старославянском языке слово «сусати» обозначает «шипеть».

Описание суслика

Размеры тела животного варьируются от 16 до 26 см, особо крупные особи могут достигать 39 см. Среди сусликов наблюдается половой диморфизм: самки всегда легче и меньше самцов. Масса грызунов может достигать 1500 грамм, но в большинстве случаев зверек весит около 190 г.

Задние лапы суслика немного длиннее передних. На конечностях расположены острые крепкие когти, помогающие грызунам рыть норы.

Голова у животных небольшая, вытянутая. Уши смотрятся немного недоразвитыми. Их покрывает небольшой пушок. Глаза небольшие с хорошо развитыми слезными железами. Благодаря этому роговица надежно защищена от пыли.

Строение челюсти позволяет грызунам рыть норы, не проглатывая при этом землю. У некоторых представителей сурков хорошо развиты защечные мешки. Они дают возможность зверьку переносить в нору пищу.

Присутствие в поле сусликов определить легко по свисту. Животные, стоя на задних лапах, постоянно издают писк. Своеобразные голосовые сигналы раздаются сначала с одной стороны, затем с другой. Таким образом, семья грызунов общается между собой, информируя представителей своей группы об опасности, наличии пищи.

В зависимости от вида, хвост у животного может быть в длину от 4 до 26 см. Порой он практически равен по размеру телу. Хвост у грызунов выполняет ряд функций:

в степи, чтобы предотвратить перегрев, зверек прикрывается им словно зонтиком;

в степи, чтобы предотвратить перегрев, зверек прикрывается им словно зонтиком; в норе, суслик ощупывает им стены, ориентируясь, таким образом, в пространстве;

в норе, суслик ощупывает им стены, ориентируясь, таким образом, в пространстве; зимой спящий суслик накрывается им словно одеялом.

В теплое время года шерсть зверька грубая, короткая, не густая. К холодам она становится очень мягкой и пушистой. В зависимости от среды обитания, изменяется и окрас спины животных. Она может быть с темными полосками, в пятнышко, песчаной, коричневой, зеленоватой. Брюшко чаще всего желтоватое или белое.

Сколько живут суслики?

В естественных условиях не более трех лет. В качестве домашних животных некоторые особи доживают до восьми.

Где живет суслик?

Суслик обитает в умеренных широтах. Его можно встретить в лесотундре и степях Северного полушария. Чаще всего грызун предпочитает селиться на открытых ландшафтах.

Ведет животное наземный образ жизни. Самостоятельно выкапывает норы, длина которых полностью зависит от почвы. Так, на песчаных землях, она может достигать 16 м, на глинистых не более 8. Внутри норы часто располагается гнездовая камера, тщательно выстланная травой. Там где суслик живет, перед входом можно увидеть песчаные холмики.

Животные активны в дневное время. Они редко далеко отлучаются от своей норы. Селятся грызуны колониями по 19-29 особей. Несколько сусликов постоянно сторожат возле нор. Если они видят опасность, то незамедлительно дают сигнал остальным членам семьи. Чтобы обезопасить свою жизнь, грызуны селятся не вдалеке от животных, похожих на сусликов – сурков. Они также тщательно следят за окружающей обстановкой и при малейшей угрозе издают сигналы. При появлении опасности, суслики становятся на задние конечности и свистят.

Чем питаются суслики?

Чем питаются суслики? Несмотря на то, что основу рациона грызунов составляет растительная пища, их диета сильно разнится в зависимости от вида и места обитания.

В горной местности животное питается 78 видами растений. Из них 19 однолетних, 49 многолетних, 7 полукустарников. Весной в рацион грызуна входят корни лука Тянь-Шаньского, одуванчиков, горца, тюльпанов. При появлении зелени в пищу идут верхние побеги растений.

В середине лета грызуны едят траву и семена мелколепестника зеравшанского, одуванчика, мятлика, горца, герани, остролодочника.

Также животные едят грибы и ягоды, молодые ветки ив и ерника. В рацион сусликов также входят животные корма: насекомые, полевки, мелкие птицы. Не брезгуют они и падалью.

В ходе эксперимента было выяснено, что при наличии достаточного количества пищи, только кормящие и беременные самки поедали трупы других животных.

Период размножения сусликов

После пробуждения самок от зимней спячки, начинается брачный сезон. Процесс размножения короткий. Брачный период длится около 11 дней. Однако в некоторых случаях его продолжительность возрастает до месяца.

Самки рожают раз в год. Беременность у них длится 29 дней. Детеныши рождаются в мае.

В помете появляется 3-16 детенышей. Но чаще всего количество детенышей не превышает 9. Количество новорожденных сурков находится в прямой зависимости от места обитания, достаточного количества корма.

Лактация у самок длится 33 дня. Самцы не принимают участия в воспитании молодняка.

Детеныши появляются на свет слепыми. Глаза у них открываются через 21 день после рождения. Уже через 28 дней молодой суслик начинает кормиться травой и передвигаться. Однако продолжает питаться молоком. Окрепнув, молодь впервые покидает норы. Через несколько дней молодые суслики начинают подыскивать себе жилище невдалеке от своей семьи.

Половой зрелости мелкие представители грызунов достигают к следующей весне. Обитатели же северных областей приступают к размножению только после нескольких спячек.

В первый год гибнет 69% молоди. Этому способствуют хищники, позднее наступление весны.

Спячка сусликов

Спячка у грызунов длится на протяжении полугода. Суслик спит, усаживаясь на задние конечности, голову прижимая к брюшку и накрываясь своим хвостом. За время сна животное теряет в весе вдвое. Именно поэтому так важно, чтобы животное за теплое время года накопило достаточное количество жира. В противном случае оно может погибнуть.

За некоторое время до спячки, у американских сусликов в организме начинают вырабатываться стероиды. Их количество превышает средние показатели в 199 раз. Это позволяет увеличить мышечную массу многократно. Специалисты выяснили, что вырабатывать такое количество гормонов помогают надпочечники. Интересен тот факт, что у сусликов под воздействием стероидов увеличивается только мышечная масса, остальные ткани не подвергаются его влиянию.

С наступлением холодов грызуны забираются в свои норы. Там температура не превышает нуля градусов.

Зима – настоящее испытание для многих животных. Спящий суслик справляется с морозами благодаря гормонам анаболикам. Во время спячки в организме не прекращается метаболизм.