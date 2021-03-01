Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова посетила с рабочим визитом город Туркестан.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова

Министр ознакомилась с ходом подготовки к Саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова