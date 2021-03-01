Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова посетила Туркестан
22
Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова посетила с рабочим визитом город Туркестан.
Министр ознакомилась с ходом подготовки к Саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
Реклама
Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2021. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.