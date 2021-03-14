Казахстанский видеограф Адилет Рахметолла снял с дрона огромную пробку, образовавшуюся на трассе Тараз-Шымкент.

На кадрах видно как движение на участке затруднено, а пробка тянется на несколько километров. Согласно информации от ДЧС, дорога закрыта с 8.40 утра 14 марта из-за сильного ветра (22 метра в секунду), сообщает tengrinews.kz

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«В связи с нулевой видимостью, на данном участке был буран с 7.30 утра, в 8.40 утра совместно с МПС и МЧС было принято решение о закрытии участка автомобильной дороги Алматы-Ташкент-Термез на 534-593 километре. Сейчас ограничение постепенно мы снимаем, буквально в течение часа ситуация должна быть нормализована. Скопившиеся автомобили пропускаются колоннами с сопровождением, скоро будет дано разрешение на движение легкового транспорта, а затем и грузового», — сообщила директор Жамбылского филиала НК «КазАвтожол» Айжан Туганова.

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Она пояснила, что неблагоприятные погодные условия (сильный ветер и нулевая видимость, осадки) начались со вчерашнего дня. И буквально полчаса назад погода прояснилась. Дороги полностью расчищены.