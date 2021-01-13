Из-за сложных погодных условий в Жуалынском районе Жамбылской области закрыта международная автотрасса.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, 12 января с 21.15 вечера на территории Жамбылской области, в Жуалынском районе, в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент.

На этом участке наблюдается сильная метель, с порывами ветра до 23 метров в секунду.

Кроме того, закрыт участок трассы 533-593 километр, от села Айша-биби до границы Туркестанской области для всех видов автотранспорта. Департамент по ЧС Жамбылской области предупреждает, что выезд за пределы населенных пунктов влечет за собой высокую степень риска.

В ДЧС Жамбылской области призвали владельцев автотранспорта следить за погодными условиями и прислушиваться к советам спасателей, а при необходимости звонить на номер Службы спасения 112.