Движение на трассе Тараз – Шымкент смогли восстановить через три дня после ДТП

«По состоянию на 16:00 7 июня 2025 года последствия дорожно-транспортного происшествия с участием крупногабаритного груза на трассе Тараз – Шымкент полностью ликвидированы. За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап – от расчистки до финального контроля состояния покрытия – потребовал слаженности, техники и высокой ответственности. Теперь движение полностью восстановлено. Участок открыт для всех видов автотранспорта», — сообщили в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» в субботу.

В нацкомпании поблагодарили водителей за терпение и понимание во время проведения аварийно-восстановительных работ.

Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653 км автодороги Тараз – Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения. На участке было ограничено движение. Полностью движение обещали восстановить в 00.00 6 июня, однако в итоге это произошло лишь во второй половине дня 7 июня.