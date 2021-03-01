Распоряжением акима области Кайыпбек Канат назначен руководителем управления стратегии и экономического развития Туркестанской области.

Кайыпбек Канат родился в 1984 году в Толебийском районе Туркестанской области. Образование высшее. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году заведующим копировально-множительной техники департамента экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области в Шымкенте.

В 2005-2009 годы работал и. о. главного специалиста отдела внешнеэкономических связей данного департамента, главным специалистом отдела внешнеэкономических связей, а также главным специалистом сводно-экспертного отдела департамента.

В 2009-2013 годы работал руководителем отдела информационных технологий, руководителем отдела развития сельских территорий управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.

С 2013 по 2018 годы — заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годах занимал должность заместителя руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области, с 2019 по 2020 годы – заместитель руководителя управления стратегии и экономического развития Туркестанской области.

С 2020 года занимал должность заместителя руководителя управления строительства города Шымкент.