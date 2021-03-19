Сотрудники полиции сегодня в преддверии Наурыза решили поздравить своих подопечных и заглянули в гости к матери, которая одна воспитывает четверых детей, оставшись без мужа.

Мешок муки, картофеля, лука и другие продукты. Сотрудники полиции сегодня решили поздравить с Наурызом мать-одиночку, которая сама растит четверых детей к микрорайоне Курсай. Младшей дочери Жанат Бекболатовой всего семь лет, старший сын учится в университете.

«Спасибо сотрудникам полиции, они сегодня помогли нам продуктами, самыми необходимыми, это большая поддержка для нас. В этот светлый праздник Наурыз хочу поздравить всех, пожелать мирного неба над головой и достатка», — говорит Жанат БЕКБОЛАТОВА, мать четверых детей.

Не так давно семья потеряла кормильца, муж Жанат скоропостижно скончался. Вместе они строили дом, сейчас едва собирают денег на еду и оплату коммунальных услуг. Это не первый раз когда правоохранители помогаю семье Бекболатовых.

«Мы хорошо знаем жителей своих районов, и знаем какие семьи остро нуждаются в поддержке. Сегодня навестило семью которая не так давно осталась без кормильца. Помогаем, не оставляем. Тем более в такой праздник люди должны друг другу помогать», — говорит Абдималик УРКИМБАЕВ, участковый инспектор ДП г.Шымкента.

Помогают сотрудники полиции не только матерям одиночкам, но и многодетным, малоимущим семьям, пенсионерам. И стараются как можно чаще навещать своих подопечных.