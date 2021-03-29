По многочисленным просьбам казахстанцев народное голосование в IV сезоне проекта «100 новых лиц Казахстана» продлено до 12 апреля 2021 года включительно.
Чтобы выбрать фаворитов среди 2 790 участников проекта, необходимо пройти процедуру голосования на сайте 100janaesim.ruh.kz.
В настоящее время жители не только Казахстана, но и зарубежья активно поддерживают своих кандидатов.
В случае выявления правонарушений либо иных фальсификаций, в том числе и накрутки голосов во время онлайн-голосования, организаторы оставляют за собой право исключить участника из проекта.
С одного IP-адреса можно голосовать только за одного человека в каждой категории.
Голоса участника отображаются в анкете справа сверху.
Победители IV сезона будут определены по итогам общенародного голосования и по результатам работы авторитетного жюри.
Напомним, всего за 4 года существования проекта было определено 163 финалиста проекта «100 новых лиц Казахстана».
В этом году проект проходит под эгидой 30-летия празднования Независимости.