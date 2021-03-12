Срок приёма заявок на участие в IV сезоне проекта «100 новых лиц Казахстана» продлён на одну неделю, до 21 марта 2021 года включительно.

Напомним, в этом году проект проходит под эгидой 30-летия Независимости Казахстана.

На текущее время активный приём заявок ведётся со всех уголков Казахстана. Заявку на участие можно подать на сайте 100janaesim.ruh.kz.

Организаторы продолжают поиск самых достойных кандидатов для конкурса.

Напоминаем, требования к кандидатам на участие в проекте следующие:

– достижение совершеннолетнего возраста (18 лет), гражданство РК;

– конкретный вклад в развитие современного Казахстана.

Следующим этапом станет общенародное голосование и отбор членами жюри кандидатов, достойных стать победителями.