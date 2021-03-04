С 14 марта 2021 года авиакомпания Air Astana планирует начать выполнение регулярных рейсов между городами Алматы и Душанбе с частотой 1 рейс в неделю (воскресенье).

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 2 марта 2021 года под председательством Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е.Л.Тугжанова разрешено возобновление регулярных рейсов между Казахстаном и Таджикистаном по маршруту Алматы –Душанбе – Алматы с частотой по 2 рейса в неделю с каждой стороны.

Со стороны Таджикистана ожидается, что регулярное авиасообщение между городами Алматы и Душанбе планируется возобновить с 18 марта 2021 года авиакомпанией «Somon Air» с частотой 1 рейс в неделю (четверг).

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.