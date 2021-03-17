Арысским районным судом Туркестанской области вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Ч. по факту попытки доведения несовершеннолетнего лица до самоубийства путём угроз.

Установлено, что в конце 2017 года гражданин Ч., в социальной сети «Вконтакте» создал суицидальную игру «Синий кит», где придумал 21 шаг – задания по нанесению себе различных увечий и психологической подготовки к лишению себя жизни, конечным 21 заданием являлось совершение самоубийства.

14 мая 2020 года он вовлёк в эту игру несовершеннолетнюю жительницу ВКО, 2006 года рождения, через мессенджер «WhatsApp».

На момент выявления преступления потерпевшая выполнила 12 заданий из 21.

Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий.

Приговором суда гражданин Ч. признан виновным и ему назначено максимально строгое наказание: в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.