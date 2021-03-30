В Келесском районе жители организовали санитарную уборку территории и высадили около 2 тыс. молодых деревьев.

Субботник объединил порядка тысячи жителей района. Они очистили улицы и парки от мусора, побелили саженцы. Кроме того, жители Келесского района вычистили территорию мостов, русла рек и водоканалов протяженностью 38 км. Убрали мусор, побелили и покрасили шесть автобусных остановок.

Активно участвовали в уборке и сотрудники государственных учреждений. Они благоустраивали местность вдоль дорог республиканского значения на территории района, высаживали деревья на улицах областного и районного значения.

В этот день удалось собрать около 50 тонн мусора, который сбросили на специальный полигон.