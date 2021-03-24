В Шымкенте 23 марта зарегистрирован 21 случай заражения COVID-19 из них с симптомами – 17, без симптомов – 4, в том числе заболевших детей до 18 лет зарегистрировано 2 случая, случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 19.

С 01.01.2021г. по 23.03.2021г. зарегистрировано всего 1057 случаев COVID-19 ( 581 симптомные, 486 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 188 случаев.

С 01.01.2021г. по 23.03.2021г. зарегистрировано 180 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 625 исследовании, из них положительных – 21.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.